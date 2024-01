La Libertad Avanza buscará emitir dictamen sobre la ley de ´Bases´ esta semana

El oficialismo de la Cámara de Diputados continuará en los próximos días sus conversaciones con los bloques opositores para analizar posibles modificaciones a la ley de 'Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos', y buscará avanzar a fines de la semana en un dictamen de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para llevarla al recinto "lo antes posible".

DESCARGAR

En tanto, el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la cámara recibirá este lunes a representantes de la sociedad civil, alcanzados por la iniciativa, tras aceptar un planteo en ese sentido por parte de los legisladores de la oposición, especialmente de Unión por la Patria (UxP) y la Izquierda, formulado a lo largo de la semana pasada.

De todos modos, el oficialismo no descarta aprobar antes del 25 de enero el proyecto para darle tiempo al Senado a sancionarlo dentro del período extraordinario de sesiones, que vence el 31 de enero.

Por eso La Libertad Avanza (LLA) aspira a emitir dictamen antes del viernes próximo, dado que fuentes cercanas al bloque oficialista no descartaron la posibilidad de que se pueda convocar al plenario ese mismo día o el sábado, en el marco de la "nueva dinámica" que se le quiere dar a la actividad legislativa.

Esa posibilidad fue anticipada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en declaraciones formuladas el viernes último no descartó "acelerar" el debate para "dictaminar y aprobar la ley lo antes posible".

"Tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente porque 'no hay plata'. El plan ideal es (aprobar la ley) lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se va a trabajar, se viene trabajando intensamente en enero, es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora", aseveró Menem.

Respecto a la posibilidad de sesionar durante los fines de semana para avanzar en el debate del proyecto, Menem enfatizó que "no importa que sea martes, miércoles o sábado; si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo que no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco".

La idea de aceptar cambios fue anticipada por el oficialismo a lo largo de los tres plenarios que se realizaron la semana pasada, en la que expusieron 13 funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y de Seguridad, Patricia Bullrich, además de secretarios de diferentes áreas.

En esas tres jornadas, que consumieron más de 40 horas de trabajo, los funcionarios respondieron más de 300 preguntas en relación a las temáticas de cada una de las áreas.

Panorama Nacional, lunes a viernes de 6.00 a 7.00.