Desde las 16, en la comisión encargada de estudiar el tema, el oficialismo buscará firmar el dictamen para intentar llevarlo la próxima semana al recinto.

Bertie Benegas Lynch, de LLA y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, estará a cargo de la reunión.

Además de la LLA, el Pro y la Unión Cívica Radical, el dictamen de mayoría tiene garantizadas las firmas de Producción y Trabajo de San Juan y del MID.

Firmarían en disidencia Argentina Federal (Salta-Misiones), Independencia, Elijo Catamarca y Encuentro Federal.

Por su parte, Unión por la Patria también iría con un dictamen alternativo al del oficialismo, en base a sus reclamos de los últimos años sobre el recorte presupuestario.

Confirmada la sesión especial de este miércoles 18 con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central como ejes centrales, el proyecto de Presupuesto quedaría para una sesión a solicitar para el miércoles 25 de noviembre.

Con ese cronograma, el tema sería tratado por el Senado en sesiones Extraordinarias durante el mes de diciembre.

Según las previsiones del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la Administración Pública Nacional presentará un superávit financiero de $0,2 billones, luego de las transferencias a otros subsectores, mientras que el Sector Público Nacional consolidado -que incluye también a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes- tendrá un resultado positivo de $3,3 billones.

En materia de proyecciones macroeconómicas, se prevé un crecimiento de la actividad de 3,0% a/a en 2026 y de 4,0% a/a entre 2027 y 2029. Este proceso estaría acompañado por una desaceleración gradual de la nominalidad.

Sobre el supuesto de un índice de precios al consumidor de 21,1% promedio, los ingresos totales tendrán un incremento real de 3,5% respecto al cierre del ejercicio 2026 y los gastos una suba de 3,4%.

El mayor aumento se registra en prestaciones sociales, 6,4%, con preminencia del gasto previsional y otros programas sociales, parcialmente compensado con un recorte en los subsidios.

Las principales políticas sociales representan alrededor del 10% del PIB y más del 70% del gasto total previsto en el PP2027.

Las prestaciones previsionales contributivas y semicontributivas de ANSES aumentan 2,5% en términos reales, y mantienen una participación cercana al 5,6% del PIB.

La AUH y la AUE registran un aumento real de apenas 0,7%, con una cobertura prevista estable en torno a 4,1 millones de beneficiarios.

La Prestación Alimentar cae 10,5% en términos reales, sin cambios previstos en su cobertura, estimada en 4,5 millones de personas.

El gasto agregado en establecimientos de salud nacionales aumenta 2,3% real, pero con diferencias significativas entre instituciones.

La subvención a la energía retrocederá 25,2% y al transporte 16,2%.

Se destinan $0,5 billones a los gastos electorales.

La inversión en defensa resultará prioritaria para el próximo año, con un aumento del 31,5% respecto de las asignaciones del presente ejercicio.

Baja de 0,7% de las transferencias a provincias, que priorizarán el Plan Nacional de Alfabetización y aportes para las cajas previsionales.