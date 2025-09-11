La Liberad Avanza en Tucumán lanza oficialmente su campaña

En Viva la Pepa Nicolás Yacoy conversó con la vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán y candidata a Diputada Nacional, Soledad Molinuevo quien contó detalles de la situación que se vive en la provincia, la campaña electoral y las expectativas de cara a los comicios de Octubre.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete nacional, Lisandro Catalán, viajaron a Tucumán para acompañar a los candidatos locales, Molinuevo y Federico Pelli, en el acto.
Del evento, en el club Villa Luján también participan referentes libertarios como la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.
"Apoyamos el proyecto que encabeza Javier Milei porque creemos que es la única forma de sacar al país del estancamiento en el que se encuentra hace varios años".
En lo referido puntualmente a la provincia de Tucumán, la dirigente aseguró que están concentrados en hacer una fuerte campaña para competir con el peronismo kirchnerista que tiene 7 candidatos de los cuales 6 serán testimoniales con el gobernador Jaldo a la cabeza utilizando todo el aparato político del gobierno.
"Eso no sólo nos resulta desigual sino sucio, por eso caminamos la provincia de punta a punta conociendo la gente y encontrando realidad insólitas
"Estamos viendo una muy buena recepción de la gente que ya está cansada de 40 años de la misma gente"
