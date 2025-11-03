La leyenda que sigue: Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu en la Trastienda

En el estudio de Radio Nacional Folklórica, Silvia Maruccio recibió a los conjuntos Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.

La charla celebró la historia compartida, la amistad de décadas y el oficio: anécdotas de guitarreadas, recuerdos de discos y la química que surge al encontrarse para ensayar. Ambos grupos contaron cómo nació la idea del show conjunto —que ya se probó en Cosquín— y adelantaron la estructura del espectáculo: canciones compartidas, contrapuntos y un cierre para bailar.

Confirmaron la fecha del espectáculo en La Trastienda: 14 de noviembre (Balcarce 460), con entradas disponibles en la boletería y en Passline. Se destacó la emoción de mantener viva la tradición folclórica y el valor de la cercanía entre músicos y público: “cuando uno se junta, nacen las cosas”, dijeron.