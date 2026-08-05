"La Ley de tierras no afecta los recursos naturales que están protegidos mas allá de quien sea dueño de la tierra"

La senadora nacional por Neuquén por La Libertad Avanza Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Legislación General, habló con Nicolás Yacoy sobre las modificaciones a la Ley de Tierras que en las próximas horas será tratado en el congreso.

"Venimos haciendo cambios porque de eso se trata la búsqueda de un diálogo por parte del gobierno nacional; es normal en el marco de buscar consensos, es parte del trabajo".

La legisladora recordó que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece el derecho a la inviolabilidad de la propiedad privada que con el correr de los años fue de alguna manera recortado y esta ley busca volver a darle robustez a ese derecho.

En este marco analizó las características de la expropiación, la transparencia en los trámites para su ejecución y la importancia de una indemnización previa, entre otros puntos.

Por otra aprte la senadora habló de los porcentajes de tierras en manos de extranjeros y las negociaciones que se abrieron con los diversos espacios políticoas para alcanzxar el acuerdo.

Sobre el final de la entrevista la Senadora aclaró que no se debe temer por la explotación de los recursos naturales de nuestro país.