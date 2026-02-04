"La Ley de Modernización Laboral mantendrá los derechos de los trabajadores", enfatizó Julio Cordero

El Secretario de Trabajo Julio Cordero aseguró que "la Ley de Modernización Laboral mantendrá los derechos de los trabajadores" y subrayó que "Argentina necesita esta norma porque la creación de empleo se encuentra estancada desde 2011".

Cordero destacó que "los argentinos que confiaron en el presidente Javier Milei requieren esta modernización en el mundo laboral" y dijo que los puntos cruciales de la ley en debate "son permitir tener mayor seguridad jurídica y poder ordenar una normativa que conserve los derechos esenciales de los trabajadores".

El Secretario de Trabajo puntualizó que "si alcanzamos estos logros vamos a tener un fomento verdadero del empleo registrado" y recalcó que esta norma "no afecta al sector público y sólo se aplica para el empleo privado".

El funcionario indicó que "el producto que se entrega al Congreso es muy mesurado, muy pensado y muy debatido, pero lo que está pasando es que hay un enorme cambio cultural potenciado por el presidente Javier Milei y por eso la sociedad exige respuestas".

Además, remarcó que "la nueva ley no tendrá ningún impacto sobre el sistema previsional desde el punto de vista jurídico".

Cordero recordó que "las contribuciones patronales y en general los costos indirectos que tiene el contrato de trabajo en Argentina es uno de los más altos de la región e inclusive del mundo y el empleador no tiene una retribución adecuada por ese esfuerzo".

"Buscamos un equilibrio con muchos más trabajadores registrados y eso va a aumentar las contribuciones", agregó.

El Secretario de Trabajo aclaró que "las vacaciones van a tener un régimen más flexible pero van a seguir siendo consensuadas entre trabajadores y empleadores, algo que sucede en la práctica y que en la actualidad es considerado como una infracción, algo que parece una locura".