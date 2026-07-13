"La ley de inviolabilidad de la propiedad privada busca dar previsibilidad"

Así lo aseguró el senador de La Libertad Avanza por Neuquén Pablo Cervi en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“Es un proyecto de ley pero que abarca varios temas”, aclaró Cervi al ser consultado sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Según el legislador neuquino, la iniciativa busca “dar previsibilidad, dar certeza a aquel que compra va a tener derecho a disponer de ello”.

“Estamos arreglando varios descalabros que hizo el kirchnerismo para retomar la senda del crecimiento, atraer inversiones y aprovechar el viento de cola”, explicó.

Por otra parte, señaló que “la idea es seguir avanzando con la agenda legislativa; estamos preparando otros temas que van a venir, queda bastante por hacer”.