La "Ley Banelco"

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el escándalo de presuntas coimas en el Senado, en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, para aprobar la ley de reforma laboral 25.250.

El término "Banelco" hacía referencia a la red de cajeros automáticos y surgió tras denuncias de que senadores del PJ recibieron sobornos para votar la norma.

Para recordar el caso y la investigación judicial, conversaron con el Dr. Hugo Wortman Jofré, abogado especialista en programas integrales de control de corrupción y fraude.

El escándalo en torno a los sobornos derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez el 6 de octubre de 2000, la ruptura de la coalición gobernante y una profunda crisis de legitimidad.

La ley fue derogada en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner y la justicia absolvió a los acusados por falta de pruebas concluyentes de soborno.