"La legislación laboral vigente no ha contribuido a la registración del trabajo y ese es un capítulo clave de la reforma"

El abogado laboralista Julián De Diego, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli habló en Radio Nacional de la legislación laboral en Argentina y cuáles son los objetivos del proyecto sobre la reforma que quiere impulsar el Gobierno.

"Nuestra legislación tiene 50 años y se hizo cuando las nuevas tecnologías no existían. Necesitamos modernizar nnuestro sistema legal, porque no está adaptado para la automación, la robótica, la informática y la inteligencia artificial", mencionó.

Dentro de los temas que tratará la Reforma Laboral está el blanqueo: "La legislación no ha contribuido para mejorar la registración; este es un capítulo fundamental. La registración sería a través de una metodología muy moderna con costo 0 para el empleador que se registre y para el empleador que entre al sistema".

Además De Diego se refirió a lo que tiene que ver con las modifificaciones en la indemnización: "Estructuralmnete el artículo 245 no cambió. Es un mes de sueldo por año de antiguedad, y se toma como históricamente ha ocurrido la mejor remuneración de los últimos 12 meses trabajados. Ahora se han exluídos las prestaciones que no son mensuales, por lo tanto el aguinaldo y las vacaciones no deberían estar incluídas en la base de cálculo. Este tema, traerá debate porque hay opiniones jurisprudenciales encontradas".