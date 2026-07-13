“La lectura y la escritura son canales donde uno puede encontrar rasgos de uno mismo representados en un texto”.

La escritora aprovechó la licencia de maternidad, tras atravesar un embarazo de alto riesgo, como un espacio de creación y escritura. Así gestó “Entre Mares”, su primera novela. Sobre todo ese proceso conversó con Nora Briozzo, en “100% Nora”.

“Tiene un foco muy fuerte. La protagonista debe elegir entre un amor intenso, misterioso y otro que parece fácil y sano”, resume respecto a la novela, ambientada en el ficticio pueblo costero de Bahía Alerce.

“Entre Mares” es una novela romántica con toques dramáticos que sigue a Vittoria, una joven que llega al mar a los 17 años cargando un pasado marcado por abusos y una relación rota con su propio cuerpo.

A través de sus ojos, Ángeles Alonso Saavedra explora con delicadeza y crudeza emocional la experiencia de su primer amor encarnado en las figuras luminosas y opuestas de Lorenzo y Tomás.

“La historia surgió en un momento bastante vulnerable para mí, en pleno posparto, aproveché en transformar el cansancio y la angustia en algo. Fue como un canal para cicatrizar ese momento que estaba transitando”.

“Es algo que me hubiese gustado leer cuando era chica”, admitió.

“Son temas que, aunque hoy se hablen con mayor libertad, siguen siendo tabú”, señaló respecto a la salud mental, la ansiedad, los trastornos alimenticios y las pérdidas que aborda el libro.