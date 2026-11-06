La Justicia validó el descargo de Manuel Adorni y descartó la acusación de enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que no existen elementos para sostener que el ex jefe de Gabinete se haya enriquecido de forma ilícita durante su paso por el Estado.

Ante la consistencia de las pruebas, el fiscal solicitó que la causa penal por ese delito sea desestimada.

El dictamen concluyó de manera categórica que el patrimonio cuestionado fue obtenido mucho antes de que Adorni asumiera funciones en el Poder Ejecutivo. Con esto, la hipótesis principal de la acusación quedó completamente descartada.

Para cerrar definitivamente el plano administrativo, Pollicita pidió enviar el expediente a la Justicia Penal Económico. El objetivo es verificar una posible revisión tributaria pendiente, desvinculando por completo al funcionario de cualquier irregularidad en el ejercicio de la función pública.

El caso, que nació de una denuncia de la diputada opositora Marcela Pagano, pasa ahora a manos del juez Ariel Lijo para su resolución formal.

Una defensa sólida basada en Bitcoin

Frente a la intimación judicial, Adorni presentó una explicación detallada sobre el origen de su capital. Su defensa demostró que los fondos provienen de una inversión temprana en criptomonedas realizada hace una década.

Entre 2014 y 2018, el funcionario operó con ocho direcciones de autocustodia de Bitcoin.

La inversión inicial fue de unos USD 200.000, dinero que provenía de sus ingresos privados legítimos de aquellos años.

La liquidación posterior de esos activos digitales le generó una ganancia legítima de USD 591.544,61. Esos ahorros en efectivo fueron los que utilizó luego para sus operaciones personales de público conocimiento.

El fiscal Pollicita subrayó que este descargo no pudo ser refutado. La ley exige que para haber enriquecimiento ilícito el aumento patrimonial debe ser posterior a la asunción del cargo, algo que en este caso no ocurrió.