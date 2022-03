La Justicia suspendió a Cleona S.A. para operar la excursión al Alerzal

El Juez Federal de Esquel Guido Otranto dispuso una medida cautelar que suspende precautoriamente el servicio de excursión lacustre al Alerzal Milenario que tiene concesionado la firma Cleona S.A. en el Parque Nacional Los Alerces. Es por una causa sobre averiguación de delito ambiental que impulsó la Fiscalía Federal por un derrame de combustible en el Lago Menéndez.

Radio Nacional Esquel accedió en exclusiva al documento que dispone como "medida cautelar con carácter precautorio la suspensión con efecto inmediato de las actividades de excursión en el Lago Menéndez de la Empresa Cleona S.A., quien presta servicios en el Parque Nacional Los Alerces, hasta tanto la Administración de Parques Nacionales culmine el procedimiento de evaluación ambiental que incluya la aprobación del protocolo para la gestión del combustible y la realización de obras necesarias para asegurar el cese de la contaminación vinculada a dicha operación".

La investigación se dio luego de la denuncia del intendente del PNLA, Hernán Colomb, cuando se constató el derrame de combustible sobre el agua del Patrimonio Mundial Natural y continuó con una verificación de la infraestructura y las embarcaciones en función de chequear si cumplía con la normativa vigente. El Diagnóstico Ambiental mencionado en el documento, expresa que las embarcaciones que operan en Lago Menéndez "no cumplen con las condiciones y características establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Art. 2 punto 2.4." y que en el apartado de sobre "Manejo de Combustible", se referencia "no cumple". Las observaciones hechas para finalizar el Diagnóstico no fueron reenviadas a la intendencia por parte de la empresa, tal como se le había solicitado, por lo que se determinó la acción legal.

Te compartimos la resolución completa del Juzgado Federal de Esquel.

PN Los Alerces by Francisco Fernando Peralta