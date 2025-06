La Justicia realizará un juicio en ausencia a los 10 acusados por el atentado a la AMIA

A partir de una reciente resolución judicial, se dará inicio a un juicio oral y público en ausencia contra diez acusados, siete iraníes y tres libaneses, vinculados al atentado de la AMIA ocurrido en 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos. Esta decisión, posible gracias a una ley aprobada en febrero y convertida en norma hace pocas semanas, permite avanzar con la causa pese a que los imputados permanecen prófugos.

Luis Czyzewski, padre de Paola –una de las víctimas– dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó que esta decisión "es absolutamente trascedente", al señalar que esta modalidad representa una herramienta que equipara el derecho de las víctimas al del victimario, al tiempo que habilita que el Estado y la sociedad accedan al desarrollo completo del proceso judicial.

"El juicio en ausencia tiene un concepto que va más allá de lo jurídico. Antes de que exista esta ley, no había equivalencia entre el derecho del victimario y el derecho de la víctima. Si el victimario lograba profugarse o no comparecer, el victimario tenía ventajas sobre la víctima, el juicio no podía avanzar y la víctima no podía tener la reparación que merece tener. Ahora la ley puso en un pie de igualdad el derecho del victimario frente al derecho de la víctima", expresó.