La justicia favoreció a un padre que pidió dejar de mantener a su hijo de 33 años

La presentación la hizo en el Juzgado de Familia de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, para solicitar dejar de pagar la cuota alimentaria de su hijo mayor de edad que había fijado un juez del mismo fuero de Viedma, alegando que su hijo trabaja y se puede valer por sí mismo. La Justicia consideró lo expuesto e hizo lugar al pedido.

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la Doctora Romina Olmedo, abogada especialista en Derecho de Familia sobre el fallo y las obligaciones parentales.

“La cuota de alimentos se estaba debitando del sueldo del señor y necesitaba la orden judicial para que deje de retenerse”, explicó.

“Está reglamentado el hasta cuándo” abonar la cuota alimentaria en el caso de padres separados pero hoy “es algo más dinámico”, admitió.

“Ambos padres son responsables de mantener a los hijos hasta los 18 años pero se puede extender hasta los 21”, precisó.

"Se ha perdido el norte de cómo criar adultos responsables", reconoció al tiempo que consideró que debe haber un diálogo intra-familiar al respecto.