La justicia entre irregularidades y decadencia

El tema de la coparticipación es complejo, sostuvo la abogada Elena Quintero, durante su columna para el programa Muchas Gracias, quien explicó cómo es el proceso por el cual el Estado Nacional distribuye a las provincias diferentes porcentajes de acuerdo a la ley existente. La abogada detalló los cambios ocurridos en la gestión de Mauricio Macri y la posterior modificación, que llevó a la presentación por parte de CABA a la Justicia. “La corte ha resuelto la medida cautelar, pero no la cuestión de fondo”, sostuvo al tiempo que expresó que se ha criticado a la justicia el tiempo y el porcentaje que se estipula en la medida sin una clara referencia de cómo se debe afrontar eso.

Por otro lado, Quintero sostuvo que el gobierno nacional lo tendrá que resolver, pero “es una batalla de irregularidades” donde sostuvo que lo que se cuestiona es que estamos mal con una corte que resuelve sobre cosas que no le competen, además de un presidente que no quiere acatar un fallo judicial. “Lo grave que estamos teniendo es cómo podemos pedir a los ciudadanos si las máximas autoridades no resuelven”, sostuvo.

Sobre la administración de justicia de Mendoza, Elena Quintero expresó que “desde el 2015 hasta la fecha hemos vivido una decadencia de la justicia, lo trascendente de este 2022 es la reforma de la corte que nos deja sin especialidades” dijo la abogada quien agregó que fue un atropello del Poder Ejecutivo con el aval del Legislativo. “No va a agilizar las causas, y si va a afectar los derechos de los ciudadanos”, sostuvo. Para concluir Elena hizo un recuento de lo tratado durante el año.

