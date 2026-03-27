La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa YPF

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y la Argentina no deberá pagar más de US$ 16.100 millones.

Además, confirmó que YPF fue correctamente exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

Aunque las partes pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, se considera poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.

El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones más intereses.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.

En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.

Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford -que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen-.