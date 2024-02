La justicia confirmó condena contra la madre de Lucio Dupuy por abuso sexual

Desde Radio Nacional Santa Rosa, el periodista Daniel Luchelli dio detalles de la resolución de la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de La Pampa que rechazó el recurso de impugnación horizontal planteado por la defensa de Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, condenada por su asesinato. De esta manera, quedó confirmado que también recibirá la pena por el abuso sexual del niño. Durante el juicio, por ese delito solo había recibido condena la pareja de la madre, Abigail Páez.

La resolución deja firme lo resuelto por la Sala A del Tribunal de Impugnación, que condenó por homicidio agravado a las condenadas y también a ambas en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

El fallo fue firmado este jueves por los jueces Filinto Rebechi y el sustituto Gabriel Tedín; en respuesta a la revisión horizontal intentada.

De esta manera, finaliza la etapa de recursos ordinarios, lo que marca el comienzo formal del proceso de ejecución de pena.

El recurso de la defensa se había presentado el 11 de octubre del año pasado y, al ser rechazado, quedó firme el fallo N° 84/23 del 26 de septiembre de 2023, dictado por la Sala "A" del Tribunal de Impugnación Penal

Los jueces de la Sala B compartieron el criterio de los magistrados de la sala A respecto a que "al ubicar a ambas imputadas dentro del domicilio participando de las agresiones físicas, no resulta posible apartar a Magdalena Espósito de la autoría del hecho de abuso sexual con acceso carnal.

Y esto no solo respecto del día del hecho, sino también de abusos ocurridos durante la convivencia (punto 305 de la sentencia 84/23)".

De esa manera, consideraron probado que el niño fue abusado no solo el día 26 de noviembre de 2021, sino que "el mismo venía siendo abusado no solo sexualmente sino mediante agresiones físicas durante varios meses, y recién el día mencionado fue cuando Abigail Páez concurre al Hospital poniendo en conocimiento que Lucio había sido agredido sexualmente, no siendo por ello factible (como pretende la defensa), y solo por dicha circunstancia desligar a Magdalena Espósito Valenti de los abusos sexuales sufridos por el menor".

