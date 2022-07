“La Justicia chaqueña es misógina, patriarcal y adultocéntrica”

La integrante de la Fundación Al finjusticia se refirió al denominado caso Cielo en Resistencia “fundamentalmente exigimos el cese de hostilidades de la justicia chaqueña absolutamente misógina, patriarcal y adultocéntrica contra la niña Cielo y contra su madre protectora. Esta niña logra poner en palabras el abuso sufrido y como respuesta recibe inmediatamente a la Justicia en contra, fue revictimizada infinidad de veces y el colmo es ahora es tratar de revincularla con una familia que niega el horror que sufrió esta niña y al convivir con la persona a la que reconoce como su abusador pueden resultar en facilitadores. La Justicia tiene que escuchar a las infancias, amenaza a su madre para que no hable, esto sucede en todo el país en Rosario, en La Rioja, en CABA, una de las cosas aterradoras es como se parecen las historias, un Síndrome de Alienación Parental que no existe y que es usado como excusa para revincular a las infancias con el abusador y es una excusa para este no reciba la pena que merece, es también una forma de atacar a las madres protectoras con amenazas de todo tipo. Como sociedad, no podemos seguir permitiendo todo esto”, afirmó.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA-FERNANDA MOLFINO

LUNES A VIERNES – 9 A 12