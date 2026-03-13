La Justicia analiza el pedido de sobreseimiento presentado por Claudio "Chiqui" Tapia

La investigación judicial que involucra a autoridades del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, presentara un escrito ante los tribunales en el que solicitó su sobreseimiento.

Hernán Cappiello, periodista especializado en temas judiciales del diario La Nación, dialogó con el equipo de Primer round y analizó la situación procesal en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a movimientos de dinero en el ámbito del fútbol. "Creo que esto va a avanzar hacia un procesamiento", consideró.

El dirigente permaneció poco más de una hora en los tribunales mientras se formalizaba la presentación judicial, en un expediente que analiza supuestas maniobras vinculadas a transferencias de fondos.

Entre los elementos que evalúa la Justicia aparece una conversación en la que se menciona el presunto envío de miles de dólares desde la AFA hacia el entorno de uno de sus dirigentes.

La investigación también analiza movimientos financieros vinculados a una operación que habría incluido el traslado de 220.000 dólares desde una empresa hacia una firma radicada en Miami, en un circuito que forma parte del análisis de los investigadores.