La Justicia allanó la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero

La Justicia Federal realizó este martes 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza y en 17 clubes del fútbol argentino.

Informe: Miriam Mariotto.

Los operativos están vinculados a la investigación por presunto lavado de dinero relacionada con la financiera Sur Finanzas, ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, quien busca revisar documentación contable y administrativa para determinar cómo funcionaron las operatorias de la financiera en préstamos, sponsoreo y derechos de televisación de los clubes.

En la histórica sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1300, los allanamientos se concentraron en el tercer y cuarto piso, donde se guarda la documentación sensible de la entidad.

Según fuentes judiciales, se busca contrastar los datos de Sur Finanzas con la contabilidad de los clubes y de la AFA.

Entre los clubes allanados se destacan Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Morón, Los Andes, Platense, Excursionistas, Deportivo Armenio y Acassuso.

Algunos tenían a Sur Finanzas como sponsor principal; otros habrían recibido préstamos de la firma investigada.

Más de 50 patrulleros y efectivos de la Policía Federal participaron de los operativos.

En los clubes, los agentes solicitaron documentación para analizar los vínculos contractuales con Sur Finanzas y determinar posibles maniobras de lavado de dinero.

La investigación comenzó por un préstamo de 2 millones de dólares a Banfield que nunca fue devuelto y terminó involucrando a Sur Finanzas.

La Justicia sospecha que parte de este dinero pudo haber sido canalizado mediante derechos de televisación, contratos de marketing y apuestas ilegales.

La semana pasada, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejos, entregó su celular a la fiscalía tras negarse días antes.

La causa busca esclarecer la relación entre la financiera y la administración de fondos de los clubes, incluyendo vínculos con la AFA.