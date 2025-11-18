La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad

La jueza Julieta Makintach fue destituida de su cargo por el jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, luego de ser encontrada culpable de irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El veredicto, que fue leído este martes en La Plata, establece que Makintach cometió faltas graves al participar en un documental sobre el caso mientras se llevaba a cabo el juicio.

La decisión del jurado, que fue unánime, también prohíbe a Makintach volver a ocupar un cargo judicial en el futuro.

Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y su pareja Mario Baudry -también abogado del caso Maradona- vinieron por primera vez al jury este martes y escucharon la resolución en primera fila.

La exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo.

El escándalo se desató cuando se conoció que Makintach había participado en el documental "Justicia Divina", que se emitió durante el juicio por la muerte de Maradona.

La fiscal Analía Duarte había pedido la destitución de Makintach, argumentando que había perdido las condiciones necesarias para ejercer la magistratura.

Durante el juicio, se presentaron pruebas que demostraban que Makintach había aceptado la propuesta de participar en el documental, a pesar de que sabía que esto podría comprometer su imparcialidad.

El jurado consideró que Makintach había puesto en riesgo la justicia y había dañado la confianza del público en el sistema judicial.

En los próximos días, la resolución sobre la destitución será remitida a la Suprema Corte.