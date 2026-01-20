La investigación por la tragedia en España descarta errores humanos y revisa las vías

Chema Forte periodista y escritor español conversó con Nicolás Yacoy sobre la investigación que lleva adelante el Gobierno español para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario que dejó mas de 40 muertos y decenas de heridos.

El periodista detalló que la investigación en principio ha descartado un error humano y agregó que los maquinistas no podrían haber hecho nada para evitar la tragedia.

También recordó que aunque los conductores están muy bien formados, los trenes tienen un alto grado de automatización en sus sistemas, por lo que se descartó un error.

Finalmente recordó que ambas formaciones habían pasado recientes inspecciones de seguridad sin generar alarma en sus controles.

De este modo el periodista aseguró que las investigaciones ahora se centran en la infraestructura ferroviaria del lugar en el que se producjo el accidente.