La inteligencia artificial y la detección de las emociones de las personas

La posibilidad de que la inteligencia artificial analice sentimientos, por ejemplo, a partir de la voz abre un nuevo escenario en el desarrollo tecnológico y en la interacción entre humanos y sistemas digitales. El avance de herramientas capaces de procesar patrones de habla, entonación y ritmo plantea interrogantes sobre los alcances reales de estas tecnologías y sus implicancias éticas.

Diego Fernández Slezak, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó que los sistemas actuales pueden detectar indicadores asociados a estados emocionales.

"Si algo está bien medido, la IA puede encontrar patrones y resolver ese problema mejor que los humanos. La IA tiene una manera cuantitativa, es decir, con números, de detectar lo que la neuropsicología ha definido como la escala de la emoción que tengas ganas de hacer: asco, angustia, alegría, sorpresa, felicidad. Las herramientas comienzan a ajustar esos números y poder calibrar los audios, los videos, los textos; siguiendo esas medidas que las teorías psicológicas terminan asignándole al discurso de los seres humanos", dijo.

Las herramientas de procesamiento de voz utilizan algoritmos que identifican variaciones en el tono, la intensidad, la velocidad del habla y las pausas, entre otros parámetros. A partir de grandes volúmenes de datos previamente etiquetados, los sistemas aprenden a asociar determinados patrones con emociones como alegría, enojo, tristeza o estrés. Estas aplicaciones ya se utilizan en centros de atención al cliente, asistentes virtuales y entornos de investigación.