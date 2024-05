La Inteligencia Artificial y el temor al reemplazo de las profesiones

Ludmila Palomeque, Analista de datos, y Fabio Solohaga, Desarrollador de Software y Programador, reflexionaron sobre el avance de las Inteligencias Artificiales y la posibilidad de quelleguen a reemplazar profesiones humanas. Destacaron que MIentras predominen la creatividad humana se va a ver que la mano humana está sobre la Inteligencia Artificial. Si bien la IA es una herramienta útil, no sirve si no hay alguien que la use. Está para ayudarnos a fortalecer el trabajo".

"La Inteligencia Artificial es creada y entrenada por alguien, quien las mejora es nuestra interacción con ellas".