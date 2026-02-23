La inteligencia artificial revoluciona las compras online: asesoramiento personalizado y menos intermediarios

En su programa “100% Nora”, la periodista Nora Briozzo dialogó con el experto en inteligencia artificial Elisandro Santos sobre cómo la IA está transformando la manera en que las personas compran por internet.

Durante la entrevista, Santos explicó que la inteligencia artificial dejó de ser solo una herramienta para responder consultas y pasó a convertirse en un verdadero asistente de compra: guía a los usuarios, compara precios, analiza productos y asesora en la decisión final.

El especialista sostuvo que lo visto hasta ahora es apenas “la punta del iceberg” y que en los próximos años el cambio será aún más profundo. La IA comenzará a interactuar de forma activa durante el proceso de compra: podrá sugerir opciones personalizadas, evaluar alternativas y concretar pagos directamente conectada con comercios, hoteles o aerolíneas.

En ese escenario, advirtió que tenderán a desaparecer muchos intermediarios digitales. Así como antes las agencias de viaje concentraban la organización de paquetes y hoy gran parte de ese proceso se resuelve online, en el futuro la IA podría gestionar de manera directa cada etapa: buscar, comparar y comprar sin necesidad de plataformas intermedias.

Además, señaló que el vínculo con estos asistentes será cada vez más natural: los usuarios podrán pedir recomendaciones generales —como elegir un regalo o planificar un viaje— y recibir propuestas ajustadas a sus preferencias en tiempo real.

Santos destacó que este modelo no reemplaza la decisión humana, sino que funciona como una herramienta de consulta que procesa grandes volúmenes de información para optimizar elecciones. Una tendencia que, aseguró, no solo impactará en el comercio electrónico, sino también en múltiples áreas de la vida cotidiana.