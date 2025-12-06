La Inteligencia Artificial es parte del trabajo de uno de cada dos argentinos

La escena es cada vez más cotidiana: médicos apoyándose en asistentes virtuales, profesionales cruzando datos en segundos y empresas reorganizando tareas gracias a la Inteligencia Artificial.

Un nuevo informe revela que esta revolución dejó de ser una promesa y ya se instaló en la rutina laboral del país.

Según Talent Trends 2025, el 47% de los profesionales argentinos utiliza IA en su trabajo, el doble que en 2024.

El sector de la salud aparece como el gran motor de esta transformación, con herramientas que permiten mejorar la precisión de diagnósticos, agilizar procesos y reducir costos.

“La tecnología se volvió una aliada estratégica, desde el análisis genómico hasta la capacitación de visitadores médicos”, explicó Miguel Carugati, director de PageGroup Argentina & Uruguay.

Sin embargo, advirtió que este avance necesita formación y acompañamiento para sostenerse de manera responsable.

La adopción también crece entre los líderes: dos tercios de los ejecutivos ya integran IA generativa en su gestión y aseguran que les permite trabajar mejor y decidir más rápido.

En clínicas y hospitales, estos sistemas analizan datos de pacientes, facturación o urgencias, lo que libera tiempo para tareas más críticas.

A la par, la medicina de precisión gana terreno con modelos capaces de identificar patrones de enfermedades y evitar tratamientos innecesarios.

Pese al entusiasmo —el 99% de los trabajadores está dispuesto a capacitarse en IA— solo un 23% se siente preparado, por lo que muchas empresas ya impulsan entrenamientos con simulaciones y médicos virtuales.

La revolución tecnológica avanza, pero su impacto dependerá del uso que hagamos de ella. Integrar la IA con criterios éticos y humanos será clave para que el progreso sea realmente colectivo.