La inseguridad vuelve a generar preocupación en Mar del Plata

En los últimos días se registraron distintos hechos violentos, entre ellos robos y homicidios, que provocaron reclamos de vecinos y una fuerte discusión política.

Julián Bussetti, concejal y presidente del bloque del PRO en el cuerpo legislativo local, habló con Hernán Mundo en Segunro Round sobre la situación que se vive en la ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón.

"La principal responsabilidad de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires, es del gobernador Axel Kicillof, los municipios no tenemos poder de policía, sólo tenemos, en algunos casos, patrullas urbanas que trabajan de manera conjunta con las fuerzas provinciales".

Al analizar la situación de la fuerza provincial el funcionario fue contundente.

"Todo está detonado, los patrulleros cargan 10, 11 mil pesos de nafta por día, cuánto es eso, 4, 5 litros ? para el territorio que tienen que recorrer no existe. Los territorios estan absolutamente abandonados".

Y critícó la reestructuración de la fuerza que, según su mirada solo sirvió para abandonar varios sectores de la ciudad sin brindar respuestas a los reclamos de los vecinos.

"El kirchnerismo tiene una visión muy diferente de la nuestra, cuando propusimos crear una patrulla urbana, votaron en contra, al igual que cuando propusimos equipar con armas no letales a los uniformados votaron en contra".

Sobre el final de la charla comparó la situación de la provincia de Buenos Aires con lo ocurrido en Rosario que en los últimos meses logró bajar los indicadores de inseguridad gracias a las políticas dispuestas por el gobierno Nacional.