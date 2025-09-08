La inflación se desaceleró a 1,6% en agosto en la ciudad de Buenos Aires

Durante agosto el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 1,6%.

En los primeros ocho meses del año, el IPCBA acumuló una suba de 20,0% y, en un año, 37,4% (3,5 puntos porcentuales por debajo del mes previo).

En julio el incremento del IPC CABA había sido de 2,5%, con un acumulado interanual de 40,9%.

Las principales subas se verificaron en "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (1,9%), "Transporte" (3,0%), "Salud" (2,1%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (1,0%), y "Restaurantes y hoteles" (1,2%).

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Prendas de vestir y calzado que registró una variación negativa de 0,4%.

Los Bienes registraron un alza de 1,4% y, los Servicios, de 1,7%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles.

En sentido contrario, las caídas en los valores de las prendas de vestir y de las verduras contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida y de los alquileres de la vivienda.

Le siguieron en importancia, las suba en los valores de las cuotas de la medicina prepaga, de los servicios para la reparación de la vivienda y de las expensas.

Las variaciones negativas en los precios de los alojamientos en hoteles, de los paquetes turísticos y de los pasajes aéreos, aminoraron el incremento de esta agrupación.