La inflación mayorista volvió a desacelerarse por segundo mes consecutivo: fue del 1% en febrero

De esta manera se registra el segundo mes consecutivo en el que el indicador se ralentiza, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Esta suba del indicador fue la segunda más baja desde mayo del 2025, cuando había registrado una baja de 0,3%.

A su vez, es la tercera vez desde junio de 2020 en que el índice de precios internos al por mayor muestra una variación mensual de 1% o menor.

En la variación interanual acumuló un alza del 25,6%, mientras que en el primer bimestre aumentó 2,7%.

La desaceleración del IPIM se da como consecuencia de la suba de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los importados.