La inflación mayorista en junio fue de 1,1% mensual, la más baja en cuatro meses

El Indec informó este viernes que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 1,1% mensual en junio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que se trata de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015.

El presidente Javier Milei destacó al ministro en su cuenta de X, donde replicó la publicación que hizo Caputo sobre los datos del Indec y escribió: “El mejor de todos los tiempos por muy lejos...!!!”.

El reporte del Indec mostró que los productos nacionales presentaron una suba de 1%, en tanto los productos importados registraron un incremento de 2,3%.

Los precios de los productos primarios se redujeron 1,2% mensual, mientras que los de productos manufacturados aumentaron 1,6% y los de la energía eléctrica 6,6%.

Dentro de los productos manufacturados, se destacó la baja de 0,3% mensual en alimentos y bebidas.