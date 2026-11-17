El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en octubre una variación de 1,6% mensual y 29,8% interanual, y el presidente Javier Milei destacó la “fuerte caída”.

El IPIM fue de 3,2% en septiembre.

El índice publicado este martes por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) fue difundido en su cuenta de X por el ministro de Economía, Luis Caputo, y replicado por el Presidente, que escribió: “Fuerte caída de la inflación mayorista”.

En el mes, los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%.

Dentro de los productos nacionales, los productos primarios se incrementaron 1,1%, los manufacturados 1,8% y la energía eléctrica no presentó variaciones

Los productos refinados del petróleo tuvieron una suba de 4,6% en el mes, que significó una incidencia de casi 0,6 p.p. en la variación del nivel general

Por su parte, el Índice del Costo de la Construcción en el GBA (ICC) registró una suba de 1,7%, desagregada en un incremento de 1,5% en materiales, 1,8% en mano de obra y 1,8% en gastos generales.