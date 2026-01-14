La inflación volvió a mostrar una desaceleración en diciembre, al ubicarse en 2,8%, y permitió que 2025 cierre con el nivel inflacionario más bajo desde 2017, de acuerdo a los datos oficiales difundidos por el INDEC. El registro consolida una tendencia a la baja que el Gobierno nacional considera clave para la estabilización macroeconómica.

El senador por La Libertad Avanza Agustín Monteverde dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó el dato, poniendo el foco en el cambio de rumbo económico, al señalar que la reducción sostenida de la inflación responde a un esquema de orden fiscal, la no emisión monetaria y corrección de distorsiones que se arrastraban desde hace años.

"La inflación este año va a terminar convergiendo a niveles internacionales", subrayó el economista.

El índice de diciembre mostró una continuidad respecto de los meses previos, con una inflación mensual que se mantiene por debajo del 3%, un umbral que no se observaba de manera sostenida desde hace varios años. Según los informes oficiales, este comportamiento estuvo acompañado por una fuerte desaceleración interanual y una menor presión de los precios regulados y estacionales.

"Todo indica que vamos a tener un muy buen año", resaltó el senador.

Por otro lado, Monteverde cuestionó a la oposición y recalcó: "Lo que vimos en la segunda mitad de 2025 en materia política y legislativa en el Congreso no fue gratis. Eso tiene un costo descomunal para los argentinos, fue la última fiestita que se dio la corporación política".