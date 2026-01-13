La inflación en 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años

La inflación anual de 2025 llegó a 31,5%, luego de cerrar diciembre en 2,8%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Se trata del nivel más bajo desde 2017 y los analistas prevén que la suba de precios continúe su proceso de desaceleración en 2026.

El analista económico Federico Alonso, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que "los datos reflejan una marcada desaceleración de la inflación respecto de los años anteriores".

Alonso, además, remarcó que "los precios están marcando el ritmo de la presión cambiaria y la estacionalidad de la economía. El turismo y esparcimiento también explican el fenómeno del mes de diciembre".

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), con factores estacionales presionando, marcó una leve suba en el último mes del año pasado respecto al 2,5% que había arrojado en noviembre, en un contexto en que sigue la recomposición de precios relativos en rubros como Energía, Transporte, Servicios y Regulados.

“La división de mayor aumento en el mes fue transporte (4,0%), seguida de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue alimentos y bebidas no alcohólicas”, reza el informe oficial del Indec.