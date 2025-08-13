La inflación de julio fue de 1,9 por ciento

El índice, informado este miércoles por el Indec, acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento.

Informe: Liliana Arias.

El IPC de julio experimentó una aceleración respecto al 1,6 por ciento que había registrado el mes anterior.

La suba de precios de los primeros siete meses del año, en tanto, fue de 17,3 por ciento, según el informe del organismo estadístico.

El Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo informó en sus redes sociales que en julio de 2025, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9 por ciento.

“En el marco del proceso de desinflación iniciado por la gestión del presidente Javier Milei, el acumulado para los 7 primeros meses del año fue de 17,3 por ciento, frente al 87 por ciento registrado para el mismo periodo de 2024”, manifestó el informe en sus redes sociales.

El presidente Javier Milei, por su parte, señaló que “la núcleo en 1,5%...!!!” y agradeció a Caputo en sus redes sociales al expresar “muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos...!!!”.

En el mismo posteo, manifestó: “Bienes al 1,4%... Mucho efecto estacional...Y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka…”.