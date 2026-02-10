La inflación de enero fue de 2,9 %

El dato se conoció tras la renuncia de Marco Lavagna como titular del Instituto NAcional de Estadística y Censos.
El IPC registró un alza interanual de 32,4%.
La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).
