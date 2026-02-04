La inflación de enero bajó al 2,4% según un informe privado

La inflación de enero se ubicó en 2,4%, según el relevamiento de la consultora CyT, que mide principalmente la evolución de precios en el Gran Buenos Aires. El dato representa una baja frente al 2,8% registrado en diciembre y resulta significativo por tratarse de un mes históricamente marcado por presiones inflacionarias asociadas a las vacaciones.

María Castiglioni, economista y codirectora de la consultora CyT, dialogó con el equipo de Creer o reventar y puso el foco en la continuidad del proceso de desinflación.

Por otro lado, fue consultada por la salida de Marco Lavagna del Indec y la designación de Pedro Lines como nuevo director de esa institución. "El que se hace cargo del Indec es el número 2, que venía trabajando y es experto en todo el tema estadístico. En todas partes del mundo la población siente que hay más inflación de la que se publica, y eso es algo característico, pero no hay que generar duda sobre el dato porque es un número muy sensible", subrayó.