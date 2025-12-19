La industria metalúrgica pyme respaldó la reforma laboral: "Es un paso muy importante"

La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) expresó su respaldo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y destacó la necesidad de avanzar en cambios que permitan fortalecer el empleo formal, mejorar la competitividad y darle previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas.

José Luis Ammaturo, secretario general de CAMIMA, dialogó en comunicación con Creer o reventar y remarcó que la iniciativa oficial representa una oportunidad para corregir distorsiones históricas del sistema laboral argentino, especialmente aquellas que afectan con mayor fuerza a las pymes industriales, que concentran una parte sustancial del empleo registrado en el país.

"El apoyo total a un cambio del sistema laboral argentino. Es un paso muy importante para ir cambiando la estructura de un sistema laboral que no ha dado resultados. Este sistema laboral realmente no funciona", manifestó.

Desde la entidad señalaron que la actual normativa laboral genera altos niveles de litigiosidad y costos difíciles de afrontar para las empresas de menor escala, lo que desalienta la contratación de personal y limita el crecimiento del entramado productivo. En ese sentido, Ammaturo planteó que una modernización del régimen vigente puede contribuir a generar más empleo genuino, reducir la informalidad y brindar mayor estabilidad tanto a empleadores como a trabajadores.

El dirigente sostuvo que el acompañamiento a la reforma no implica un retroceso en derechos laborales, sino la necesidad de adaptar las reglas a una realidad productiva distinta, atravesada por cambios tecnológicos, nuevos formatos de trabajo y un contexto internacional cada vez más competitivo.