La increíble historia del correntino que se tragó un escarbadientes sin darse cuenta y se le atascó en el corazón

Luego de medio año de no dar con el problema y de hacerse muchos análisis, el correntino Horacio Rodríguez Videla supo mediante una ecografía en el Hospital Fernández que tenía un escarbadientes dentro del corazón, aunque al principio pensaron que era un cateter.

Fernando Cichero, cirujano cardiovascular y jefe de cirugía de dicho nosocomio y jefe del Instituto de trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, contó cómo fue todfo el proceso para concluir en qué tenía el paciente y cómo lograron sacar el objeto del cuerpo de Rodríguez Videla. Esta historia ocurrió hace exactamente 10 años.

"Sospechabámos que era un cateter porque a los 20 años había tenido una hemorragia digestiva y le habían pasado sangre", contó.

"Cuando abrí el corazón, ví un escarbadientes, me quedé mudo y me empecé a reir cuando lo ví. Estaba pegado a la pared del ventrículo", recordó.