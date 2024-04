"La inauguración del hospital, es la obra más importante en los últimos 100 años"

En diálogo con el Intendente de La Cruz, Carlos Fagundez, comentó sobre la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés a esa localidad para la inauguración del nuevo edificio del hospital local, la obra mas importante de los últimos 100 años.

Luego de esta inauguración debemos trabajar con toda la comunidad para garantizar los servicios y que sean mejores de los que hay y que la sociedad tengan los servicios de l¿salud que se merecen.

La construcción del hospital comenzo alla por el año 2021, en esa oportunidad el gobernador Gustavo valdez me había llamado por teléfono donde me dijo que iba a hacer el hospital nuevo, tuvieron la idea de demoler el viejo hospital, los profesionales, medicos trabajaron en un centro integral comunitario, luego apenas asumimos nosotros se le cedió la casa de la cultura para que funcione allí laboratorio, vacunatorio y consultorios externos porque no tenían.

Nosotros hoy entendemos que el nuevo hospital es un flamante edificio, tiene servicio de radiología, laboratorio, consultorio ginecológico, kinesiología, emergencia, un muy lindo edificio con todo el mobiliario nuevo , pero ahora hace falta lo que le hace falta a muchos centros de salud como el de Paso de los Libres, Virasoro, cosa que no le pasa a Santo Tomé que son los recursos humanos porque la salud no es solamente un edificio lindo sino que también son los servicios y nos faltan profesionales.