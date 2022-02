La imputación "es un escarmiento político del grupo que maneja la provincia"

DESCARGAR

Marcelo Romano, quien fue imputado por una contravención de la que se lo acusó durante el gobierno de Alfredo Cornejo, dialogó con nuestro programa programa Muchas Gracias, relató los hechos que protagonizó y en los que el ministro de seguridad Giani Venier le expresó “ya te vamos mandar un besito policial”. Lo cual, según Romano se materializó en el hecho de que su hija fuera retenida por supuesta alta velocidad por seis patrulleros. “Luego reconocieron que había sido un error que era otra la conductora a quien se debía llamar la atención”.

Así relató que le envió un mensaje de texto a Venier donde le expresó por qué usaba 6 patrulleros para esa acción. Según Romano eso fue usado por el funcionario para acusarlo de haber amenazado a los efectivos policiales con echarlos. Así fue como el expediente avanzó muy rápido, hacía el pedido de desafuero que “ es un escarmiento político del grupo que maneja la provincia”.

Esto es producto del “manoseo del Ministerio Público Fiscal que maneja Alejandro Gullé”, aseguró Romano y detalló distintas denuncias realizadas y que no prosperaron en la justicia. “Vos sos de la oposición y te pasan estas cosas”.

Romano afirmó así que “a dos meses de terminar mi mandato como senador de la provincia estoy imputado y obviamente me voy a defender y cuando deje de ser senador voy a seguir”. En este sentido, puntualizó que la acusación es por atentado a la autoridad, la cual “fue incluida en el proyecto de ficha limpia para que no pudiera presentarme a ningún cargo legislativo ni a intendente de mi querido pueblo, San Carlos”.

Respecto de ese departamento, Romano afirmó que “proviniendo de ese departamento no pueden ir ni a tomar un café en la estación de servicio de Eugenio Bustos porque traicionaron a la población”.

Finalmente, Romano agradeció a nuestro medio por el espacio otorgado, dando cuenta de que en otros medios no es convocado por ser un opositor molesto.

