La importancia del Calendario Nacional de Vacunación en Argentina

El Calendario Nacional de Vacunación argentino constituye una de las principales herramientas de salud pública para la prevención de enfermedades infecciosas a lo largo de toda la vida. Este esquema, que incluye vacunas gratuitas y obligatorias para personas desde el nacimiento hasta la adultez, está diseñado para mantener la protección individual y colectiva frente a patologías que pueden generar complicaciones graves si no se previenen oportunamente.

Pablo Bonvehí, médico infectólogo e integrante del departamento científico de la Fundación Vacunar, dialogó con el equipo de Ramos generales y enfatizó la trascendencia de completar los esquemas de vacunación en cada etapa de la vida, no solo para proteger al individuo sino también para fortalecer la inmunidad comunitaria.

"En los niños el sistema inmune está indefenso, y las vacunas lo que hacen es fortalecerlos con protecciones ante enfermedades, que de otra forma podría ser muy grave y afectar a muchos niños", expresó.

El calendario incluye vacunas para distintas edades y situaciones —desde recién nacidos hasta adultos mayores y grupos vulnerables— sin requerir orden médica, ya que su objetivo es asegurar la cobertura de inmunización en toda la población.

"En todo el mundo ha caído el cumplimiento de la vacunación por distintos motivos", advirtió.

Su cumplimiento permite prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis, tos ferina y otras que históricamente han causado altos índices de mortalidad y morbilidad en ausencia de vacunación. Además, el efecto de “inmunidad de grupo” que se genera cuando una proporción alta de la población está vacunada protege también a quienes no pueden recibir alguna vacuna por razones médicas.