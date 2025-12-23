La importancia de tener presente y escuchar a los adultos mayores en estas Fiestas

De cara a las celebraciones de fin de año que pueden intensificar sentimientos de soledad, aislamiento, ansiedad, melancolía o estrés, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la Coordinadora del equipo Psicosocial del Centro Hirsch.

“Trabajamos todo el año pero, en estas celebraciones, se movilizan cuestiones ligadas a lo vincular” y a otras emociones.

Frente a esta circunstancia, Emilce Schenk explicó que desde el Centro “intentamos generar espacios de acompañamiento y encuentro a través de distintas actividades”.

La asociación civil sin fines de lucro cuenta con más de 90 años de trayectoria, más de 600 colaboradores distribuidos en dos sedes, y busca brindar “cuidados a personas mayores y rehabilitación” todo el año.

De cara a estas festividades, Schenk aconsejó “intentar estar presentes y escuchar al adulto mayor, tenerlos en cuenta, para que sea un encuentro agradable para todos”.