La importancia de los controles para evitar siniestros viales

La seguridad vial se mantiene como uno de los grandes desafíos. Con miles de siniestros viales cada año —muchos de ellos fatales o con consecuencias graves— la sociedad y los especialistas advierten sobre la urgencia de reforzar los controles de conductores para reducir muertes, lesiones y daños sobre las rutas y calles del país.

Federico González, licenciado en Accidentología y Prevención Vial, abogado, perito judicial y especialista en análisis del lugar del hecho, dialogó con Ramos generales y subrayó que "diciembre y enero estadísticamente son los meses más problemáticos, donde la tasa de siniestros viales aumenta".

El control de conductores no debe entenderse como mera fiscalización, sino como un pilar esencial para prevenir tragedias: la vigilancia, los exámenes de alcoholemia o toxicología, la verificación de licencias y condiciones del vehículo funcionan como barreras que protegen a peatones, pasajeros y conductores.

Según datos recientes, los accidentes viales siguen cobrando un número alto de víctimas en Argentina: en 2024 se registraron más de 3.500 fallecimientos en siniestros de tránsito, lo que demuestra que aún hay mucho por hacer en materia de prevención y control.