La importancia de lograr un buen descanso durante las horas de sueño

El neumonólogo Facundo Nogueira, es experto en apnea del sueño, trastornos del sueño, asma, alergias respiratorias, bronquiectasia y enfermedades pulmonares, en diálogo con Viva la Pepa analizó junto a Andrea Biso la importancia del descnaso nocturno.

"Dormimos mal, venimos muy acelerados de la rutina diaria y cuando llega la noche la gente apaga la luz y dice me tengo que dormir y no siempre es así; hay que lograr un sueño reparador, hay que tomarse un tiempo para bajar la intensidad del cuerpo y poder descansar. "El cuerpo se repara durante las horas de sueño, se eliminan sustancias tóxicas y el cuerpo se recupera de los esfuerzos diarios".

Otro capítulo de la charla giró en torno al uso de las tecnologías y sobre todo de las pantallas incluso hasta minutos antes de dormir; lo que Nogueira desaconsejó de manera tajante..

Aseguró que los chicos necesitan dormir al menos 10 horas diarias y que si eso no ocurre se generan n solo problemas físicos como el cansancio o el agotamiento, sino también problemas que pueden derivar en trastornos mas graves como problemas de ansiedad o incluso cardíacos.