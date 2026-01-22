La importancia de la seguridad vial en la prevención de accidentes

Los siniestros viales que ocurren durante la temporada de verano volvió a encender las alertas, especialmente en espacios que, si bien no son rutas tradicionales, presentan circulación intensa y escaso control, como playas, accesos costeros y zonas recreativas de alta concurrencia en destinos turísticos.

Gustavo Brambatti, experto en Seguridad Vial y miembro del Departamento de Seguridad de CESVI, dialogó con el equipo de Ramos generales y advirtió sobre la naturalización del riesgo en estos ámbitos, donde muchas veces se pierde la noción de normas básicas de convivencia vial y se combinan vehículos, peatones y actividades recreativas sin regulación efectiva.

"A veces el accidente está relacionado a cuestiones de velocidad", expresó.

Desde CESVI señalan que estos espacios “privados de uso público” suelen quedar fuera de los esquemas habituales de fiscalización, lo que favorece conductas imprudentes como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la falta de elementos de seguridad. A esto se suma el desconocimiento de que las normas viales rigen también fuera de rutas y calles urbanas.

Por otro lado, Brambatti se refirió a los accidentes en la Ciudad y expresó que "una de las causas más comunes de los accidentes son las motos".

Especialistas remarcan la necesidad de reforzar controles, señalización y campañas de concientización, además de un trabajo articulado entre municipios, fuerzas de seguridad y actores privados para reducir los riesgos y prevenir accidentes evitables.