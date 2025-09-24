La importancia de la música en la radio

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta ocasión, repasamos el rol y lugar que tuvo la música en los inicios de la radiofonía argentina con la transmisión de conciertos de piano, guitarra y grabaciones fonográficas.

También, la centralidad de Radio del Estado que funcionaba como estación cabecera de la Cadena Nacional para dar a conocer las acciones de gobierno así como para difundir información de interés público.