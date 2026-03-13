La importancia de la lactancia materna: "Es todo lo que necesita un bebé"

Carla Ruíz, en el programa de Nora Briozzo 100% Nora, conversó con el pediatra que cuenta con más de 30 años de experiencia en la salud, sobre los beneficios que tiene tanto para el bebé como la mamá.

El Dr. Diego Montes de Oca hizo hincapié en la importancia que tiene la lactancia materna a nivel inmunológico y para el fortalecimiento del vínculo madre-hijo.

“Es algo que promovemos hace muchos años. Lo que hay que saber es que la leche es perfecta, todo lo que necesita un bebé”. “Tiene muchas ventajas porque tiene células vivas y, en cantidad y composición, la leche se va adaptando a lo que necesita un bebé”.

“Todas las mamás pueden dar, la clave es tener alguien que ayude, una red de contención” por eso “recomendamos que tengan una puericultora”.

"Dar de mamar no debería doler. La lactancia es un arte".

Por otro lado, el profesional se refirió a las charlas que brinda de manera gratuita para las familias en todo el país donde, dijo, “vamos sacando todos los miedos”.