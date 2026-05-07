La importancia de la escritura a mano: "Tiene que ser legible y rápida"

En tiempos dominados por teclados, pantallas y mensajes instantáneos, distintos especialistas vuelven a poner el foco en los beneficios de la escritura a mano como herramienta clave para estimular funciones cognitivas, emocionales y motoras.

Adriana Zilloto, integrante de la División Neurología del Hospital de Clínicas de la UBA, psicóloga y perito grafóloga, dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó que escribir manualmente activa múltiples áreas del cerebro y genera efectos positivos sobre la memoria, la concentración y el bienestar emocional.

La especialista sostuvo que “estimula una etapa cognitiva del niño”, ya que requiere planificación, organización mental y coordinación entre pensamiento y movimiento.

En ese marco, sostuvo que "los programas actuales hacen hincapié en el contenido de la escritura, que tiene que ver con lo semántico; y no con la forma de escribir. Si no se aprende la forma de las letras, nadie la va a leer. La legibilidad es un punto principal que se aprende en el primer grado". "Además, otro requisito fundamental de la escritura es la velocidad", agregó.

"Forma y velocidad son los dos requisitos que la sociedad le pide a la escritura, que tiene que ser legible y rápida", subrayó.

Diversos estudios científicos señalan que escribir a mano favorece la retención de información, mejora el aprendizaje y fortalece la capacidad de atención, especialmente en niños y adultos mayores.

"La escritura a mano es una herramienta que todavía está en uso, por lo cual hay que seguir enseñándoles a los chicos a escribir a mano", subrayó la especialista.

En un contexto cada vez más digitalizado, especialistas insisten en la importancia de mantener prácticas de escritura manual como complemento de las nuevas tecnologías.