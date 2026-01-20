La importancia de higienizar la botella de agua de uso diario

La correcta higienización de los objetos vinculados a los alimentos es clave para prevenir enfermedades y reducir la proliferación de bacterias en la vida diaria. Entre ellos, la botella de agua reutilizable se convirtió en un elemento de uso permanente, pero muchas veces no recibe la limpieza adecuada, lo que puede transformarla en un foco de contaminación.

María Claudia Degrossi, doctora en Química con orientación en Bromatología y autora del libro Cazabacterias, dialogó con el equipo de Ramos generales y puso el acento en la necesidad de prestar atención a estos objetos de uso frecuente, señalando la importancia de incorporar hábitos de limpieza simples pero constantes para reducir riesgos asociados a la salud.

"Por más que guarde la botella de agua en la heladera, hay que vaciarla y limpiarla todos los días y después cargarla", expresó.

Las botellas reutilizables, especialmente las de plástico, acero o con boquillas, pueden acumular microorganismos si no se lavan de manera regular. La combinación de humedad, restos de saliva y temperatura ambiente genera un entorno propicio para el desarrollo bacteriano, incluso cuando solo se utiliza para agua potable.

Especialistas recomiendan lavar las botellas diariamente con agua caliente y detergente, prestando especial atención a tapas, sorbetes y roscas. En el caso de materiales aptos, también se puede recurrir al lavavajillas o a desinfecciones periódicas con soluciones adecuadas, siempre respetando las indicaciones del fabricante.

Mantener una correcta higiene de los elementos que están en contacto con los alimentos y las bebidas forma parte de una estrategia básica de prevención, que ayuda a cuidar la salud y a reducir la exposición a bacterias en la vida cotidiana.