La importancia de acudir a nutricionistas para mejorar la relación con los alimentos

A propósito de la difusión en redes sociales de muchas dietas o recomendaciones alimenticias, Carla Ruíz, en el programa de Nora Briozzo, “100% Nora”, conversó con la Licenciada en Nutrición, directora del Centro Integral Soriano Nutrición y jefa del servicio de nutrición hospitalaria.

La Lic. Cintia Soriano explicó que cualquier sugerencia que brinda “un motivador, un gurú, un coach, un profe de educación física, no tienen la habilitación profesional” necesaria y alertó sobre las consecuencias de hacerlo.

"Eso es intrusismo profesional”, advirtió.

“La nutrición es una ciencia, no es una dieta. Hay que estudiar al paciente desde una raíz. Hay todo un equipo médico detrás”.

“Hay mucho peligro hoy”, alertó sobre la proliferación en redes sociales y medios de comunicación de consejos y dietas impulsadas por personas que no son profesionales pero sugirió "acudan a un Licenciado en Nutrición”.

Respecto a las limitaciones de alimentos, la especialista explicó que "hay patologías que sí requieren más restricción que otras".

"Uno ajusta la dietoterapia al paciente", remarcó, "un plan alimentario busca que el paciente lo sostenga a lo largo del tiempo".